益救神社で山や川での安全を願い 本格的な観光シーズンを前に、登山者の安全を願う「屋久島森・水開き」がありました。 屋久島の玄関口の一つ、宮之浦にある益救神社です。山や川での安全を願い神事が行われました。 ことしは、世界遺産・屋久島のシンボル縄文杉が発見されて、60年の節目を迎えます。「パワーをもらいに来た」毎年およそ6万人が縄文杉を目指す （記者）「時刻は午前5時です。縄文杉登山に向かう観