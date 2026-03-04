この春、閉校する霧島市の小学校の子どもたちが、地域の人たち一緒に最後の「そば打ち体験」を楽しみました。 1903年に開校した塚脇小学校。市街地から離れた高台にあります。1960年代には120人ほどの児童がいましたが、5人となり、今月、閉校します。 塚脇小では30年ほど前から、地域の人たちと一緒にソバを育てていて、先月、収穫したそばの実を石臼を使って挽きました。 最後のそば打ち体験となった2月14日、地域の人らおよ