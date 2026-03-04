5日の天気予報（岡山・香川） 5日（木）の日中は、4日（水）よりも暖かくなりそうです。最高気温は14℃前後のところが多くなり、河津桜を見に行くのにぴったりな気温です。ただ花粉の飛ぶ量が多くなりそうなので、花粉対策を行うようにしてください。 4日午後2時現在の早明浦ダムの貯水率は46.2％です。 雨が降る前の2日（月）の同じ時間と比べて約3ポイント上がりましたが、平年と比べて約35ポイント低くなっています。