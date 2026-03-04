リンクをコピーする

ＮＹ金時間外取引５１６４ドル台、前日の下げから買い戻される 東京時間16:06現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5164.50（+40.80+0.80%）