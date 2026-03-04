４日の東京株式市場はリスク回避目的の売りが強まり、日経平均株価は下げ足を加速させた。一時下げ幅は２６００円を超える場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比２０３３円５１銭安の５万４２４５円５４銭と大幅安で３日続落。プライム市場の売買高概算は３４億４２８６万株、売買代金概算は１０兆５６９６億円。値上がり銘柄数は１２４、対して値下がり銘柄数は１４４９、変わらずは２２銘柄だった。 きょ