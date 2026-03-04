メインシナリオ…このところは94円接近では上値を抑えられている。ボリンジャーバンド＋１σが抵抗となって上値を抑えられており、軟調な推移が見込まれる。その場合は、3月3日の安値92.12が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2月16日の安値91.80、1月27日の安値91.42、1月19日の安値90.54などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、基準線の93.36、2月25日の高値93.88、2月9日の高値94.98