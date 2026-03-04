メインシナリオ・・・3日の大幅な下げで2月12日の安値8.833円から2月25日の高値9.145円までの上げを帳消しにしており、目先の戻りが終了した格好になっている。3日に2月2日以来の安値水準となる8.827円まで一時下落しており、2月2日の安値8.805円を下抜けば、一目均衡表の雲の下限の8.753円を試す可能性がある。さらに下がるようなら、1月5日の安値8.693円や昨年12月30日の安値8.663円が下値の目標になる。 サブシナリオ・・