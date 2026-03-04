3月4日、東京高裁は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に解散を命じる決定を下した。教団は特別抗告をすると見られるが、この決定により、宗教法人格を失い、税制の優遇措置が受けることが出来なくなった。また、裁判所が選任した清算人によって1181億円と言われる財産が管理下に置かれ、献金被害者への賠償に充てられることになる。日本教会設立から67年、そして「宗教二世」の山上徹也被告による安倍元首相銃撃から4年。か