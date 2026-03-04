“料理上手”として知られる女優の木村文乃（38）が4日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのテレビ番組があることを明かした。木村はストーリーズで、様々なおかずが並んだ写真をアップ。夫が「ファスティング期間」に入ったことを明かし、「自分用の作り置き」と伝えた。そして「基本毎回その時に作りたいタイプなのであまり作り置きしないんだけどたまに張り切って作ったときの充実感中々他にないものがある