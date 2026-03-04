元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）の妻・ラミレス美保さんが3日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。ラミレス氏との食習慣の違いについて語った。この日のテーマは国際結婚。食習慣に違いがあるかと問われた美保さんは「食事はこれ国なのか、ラミちゃんだからなのか分からないですけれど、食べる食事イコール肉、塊の肉みたいなのが多くて」と打ち明けた。そのため「野菜を自分から取