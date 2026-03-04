日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの舞台である東京に移動。佐藤輝明内野手（26＝阪神）は、決戦の地でフリー打撃を行い34スイングで柵越え10本と順調な調整ぶりを見せた。東京に到着してすぐにまっさらな侍ユニホームに袖を通したナインは、東京Dのグラウンドで集合写真を撮影。その後、菊池や菅野ら投手陣はマウンドの状態を確