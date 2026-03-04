第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本と同組の1次ラウンドC組で戦うチェコのパベル・ハジム監督が4日、東京ドームで公式会見を行い、ユニホームにカタカナで「チェコ」と入っていることについて思いを語った。2月に宮崎・都城で行われたロッテとの練習試合では、ユニホームの胸にカタカナ「チェコ」の文字があったことが話題となった。ハジム監督は「日本へのリスペクトの証」とし、「日本のファン、日本の