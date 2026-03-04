ロッテとのオープン戦に先発し、2回無失点の楽天・藤原＝静岡楽天は先発枠入りを狙う新人藤原が変化球を低めに集め、2回を無失点と好投した。六回にボイトと浅村が連続適時二塁打を放ち、中軸が仕事を果たした。ロッテは新加入のジャクソンが4回を無安打無失点。藤原は2安打と好調。