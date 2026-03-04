東日本大震災で児童74人が犠牲になった宮城県石巻市の大川小の3D画像から。流木が校庭に山積している。2011年3月23日に共同通信が撮影した航空写真から作成した2011年の東日本大震災で児童74人が犠牲になった宮城県石巻市の旧大川小学校に当時、津波で大量の流木が押し寄せていたことが4日、発生12日後の航空写真を基にした高精細3次元（3D）画像で分かった。河口付近の松林が流失、約4キロ内陸の北上川沿いにあった同校まで運ば