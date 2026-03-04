日本テレビは4日、4月期の改編説明会を行った。大井秀一総合センター部長はこの春から行うドームツアーをもって活動を終了する嵐について、特番などの編成予定を問われ「決まっていません」と語った。希望としては「もちろん出てもらいたい」としつつ現在の状況について「交渉の過程は答えれるものはない」と語るにとどめた。嵐はツアーの最終公演を行う5月31日でグループとしての活動を終える予定となっている。