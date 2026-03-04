アメリカとイスラエルはイランへの攻撃を強化するなかイランも報復攻撃を続けています。最新情報をエルサレムから本岡英恵記者に伝えてもらいます。はい、ここエルサレムでも断続的に警報が鳴っている状況です。多くのレストランなどが閉まっていて不要不急の外出は控えるよう言われています。イスラエルとともに攻撃を強めているアメリカ軍は3日、これまでにイラン国内2000の標的を攻撃したと明らかにしました。テヘランの状況に