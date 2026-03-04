女優松本若菜（42）が4日、都内で行われた主演するNHKプレミアムドラマ「対決」（4月5日開始、日曜午後10時）の完成会見に出席した。医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げていた実際の事案をもとにした社会派ドラマで、真実に迫る新聞記者の檜葉菊乃を熱演する。「こんな骨太なドラマでの主演は初めてで、こんなに物語に入り込んでしまうんだという不思議な経験をしました」と撮影を振り返った。「回が進むごとにいろん