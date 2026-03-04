3月3日、B1西地区のシーホース三河は、同7日と8日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第24節の富山グラウジーズ戦において、会場で選手が企画したイベントが楽しめる『選手プロデュースDAY』の開催を発表した。 クラブ公式サイトによると、当日は試合会場のあちらこちらで選手が考案したイベントブースが設けられ、さまざまな体験ができるという。注目は西田優大と西