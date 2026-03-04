サイテックスは3月上旬に、ペットボトルに装着して使用する携帯浄水器「モバイルSESERA SYSM1」を発売する。価格はオープンで、公式オンラインショップでの販売価格は税別7200円。●ペットボトルに装着して使える簡単設計「モバイルSESERA SYSM1」は、災害時に「迷わず使える」ことを重視して、ペットボトルに付けるだけのシンプルな使い勝手を追求した携帯浄水器。ペットボトルに付けるだけの、誰でも簡単に扱える簡単設計