「ガラスの天井」◆テーマ【ガラスの天井】能力や実績があるにも関わらず性別や属性を理由にキャリアアップを阻む見えない障壁を意味する言葉『ガラスの天井』。日本初の女性総理大臣が誕生したことで「ガラスの天井が打ち破られた」と言われる一方、男女格差についてはまだまだ課題も多いのが現状…今回は「ガラスの天井」についてDEEPに語らいます。▼男性だらけの報道の世界で戦ってきた安藤優子が思う、女性の社会進出の「本音