広島高速５号線のトンネル工事で、受注した企業グループが１４２億円余りの請負代金の増額を請求していることが明らかになりました。２０１８年に始まった広島高速５号線二葉山トンネルの掘削工事は、度重なる機械の故障などにより工期が延びたことで費用が増えました。工事を請け負う大林組など３社でつくる企業グループは請負代金の増額などを求め、２０２５年５月、県と広島市が出資する広島高速道路公社を提訴