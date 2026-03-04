日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、4月からアイドルグループ「timelesz」の冠番組「timelesz ファミリア」が現在の日曜深夜から日曜昼に枠移動することを発表した。現在は日曜深夜0時29分から同54分までの放送だが、4月からは日曜午後2時からの放送となり、放送時間も1時間に拡大。枠移動後、初回放送は4月19日となる。番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに!」で、日本で今一番アツい