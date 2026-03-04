日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、4月にスタートする新バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（初回4月17日、金曜後7・00）についてコメントした。2月で終了した嵐の二宮和也（42）の冠番組「ニノさん」の後番組「千鳥」のノブ（46）と二宮が初タッグを組む。世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理する。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイ