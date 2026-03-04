アニメ『チェンソーマン』の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）の興収情報が発表され、公開から164日間で興収106.8億円を突破した。歴代興収ランキングは46位となっている（興行通信社調べ）。【画像】レゼの裸体！プールの名シーン公開された『チェンソーマン』場面カット同作は、全国421館にて公開され、公開初日は観客動員数27.2万人、興行収入4.2億円を突破。公開初日の段階で配給の東宝は最終興収50