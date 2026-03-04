フリーアナウンサーの有働由美子（56）と俳優で歌手の松下洸平（38）がMCを務める日本テレビの音楽番組「with MUSIC」（土曜後10・00）が3月いっぱいで終了することが4日、分かった。この日、東京・汐留の同局で行われた同局の4月改編説明会で発表された。同番組は同局の報道番組「newszero」を卒業した有働アナがMCに就任し、2024年4月に土曜午後8時台の人気番組「世界一受けたい授業」の後枠としてスタート。2025年4月から