元プロ野球選手・東北楽天ゴールデンイーグルス監督の平石洋介氏（45）が2日、自身のインスタグラムを更新。長女が高校を卒業したことを報告し、親子2ショットを公開した。【写真】「パパに似て美人な娘さん」制服姿の長女と“顔出し”2ショットを披露した平石洋介氏平石氏は「長女が高校を卒業しました！早いなぁ！」と書き出し、卒業証書を手にした長女との笑顔の写真を投稿。「たまに生意気な事も言うけど、家の手伝いや弟