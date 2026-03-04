日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、4月から土曜日の夜に新たな報道番組をスタートさせることを発表した。番組タイトルは未定で、出演者についても調整中。同局としては2002年にスタートした「真相報道バンキシャ!」以来、24年ぶりの新報道番組。「今、見たい」「何を信じたらいいか分からない」という声に応えられる、信頼＋面白い、ワクワクする新報道番組となる。土曜10時枠は現在、TBSの報道