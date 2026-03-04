フリーアナウンサーの青木源太（42）が、4日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に生出演し、自宅のすべての部屋にあるものを明かし、驚きの声が寄せられた。【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ番組では、花粉の飛散や空気乾燥をめぐり、美容についてトーク。美容にこだわる青木アナは「私はね、乾燥大敵なので、すべての部屋に温度計と加湿計、デジタルのやつ、ちっちゃい