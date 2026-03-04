日本テレビは4日、King&Princeの冠番組「キントレ」（土曜後1・30）が3月いっぱいで放送を終了することを発表した。この日、東京・汐留の同局で行われた4月期改編説明会で明らかにした。同グループの同局の冠番組としては「King&Princeる。」が2022年1月にスタート。2023年5月22日をもってメンバー3人が脱退したことを受け、番組も終了。2人体制となり、事実上の後継番組として「キントレ」が2023年7月にスタート。2人