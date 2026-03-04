タレントのＬｉＬｉＣｏが３日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、「どうしても言いたいことがある」として、外国人である自分の現在の立場を説明した。この日は「国際結婚を語る夜」と題し、配偶者が外国籍、もしくは自分が外国籍で配偶者が日本人というタレントが集合した。その中の１人がスウェーデン出身のＬｉＬｉＣｏ。夫は元純烈の小田井涼平だが「今日、どうしても言いたいことがある」と切り出し「