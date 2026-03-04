「府中市長杯」（４日、平和島）２着条件だった是沢孝宏（４０）＝滋賀・９８期・Ａ２＝が４日の３日目３Ｒで２コースから差して２着を確保。無事に予選突破を決めた。今節で初めて安定板が装着されて、「回転が足りていないですね。上がりが悪かった」とレース後は話していたが、「合えば出足は好みの感じになるし、伸び切りも悪くない。仕上がりは大丈夫です」と前を向いていた。５日の準優１２Ｒは６号艇となったが、「ピ