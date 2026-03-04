日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、5月31日に活動終了する嵐の特別番組放送に言及した。同局は活動休止前まで冠番組「嵐にしやがれ」を放送していたほか、現在もメンバーの櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也がレギュラー番組を持っており、嵐とは縁が深い。今月13日からラストツアーのスタートを控え、5月31日の活動終了まで3カ月を切った。特別番組への期待感が高まる中、一部報道で同局で放送予定の嵐