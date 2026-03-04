演歌歌手の坂本冬美が４日、東京・新宿区のタワーレコード新宿店で新曲「遠い昔の恋の歌」の発売イベントを行った。１９８７年３月４日に「あばれ太鼓」でデビューした坂本。この日を境に４０年目に突入するアニバーサリーイヤーで坂本は「歌手としてデビューできたことが、何よりうれしかったですね」と振り返った。新曲は等身大の姿を描いた作品で、「詞を読んだとき、私は歌手としてこうやって生きてきたけれども、女性と