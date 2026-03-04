スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんは、妹のラストレースを間近で見守る。妹の美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４日、今季限りで現役を引退すると公表。夏季、冬季を含めて日本女子最多となる１０個のメダルを獲得した大エースは、５日に開幕する世界選手権（オランダ）が最後の戦いとなる。姉の菜那さんは同日に自身のインスタグラムを更新。「美帆がスケート人生の今後のことについて発表していま