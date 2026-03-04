バンダイスピリッツは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」(8,250円)を2026年8月に一般店頭にて発売する。現在予約受付中。2026年8月発売「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」(8,250円)「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」は、東映の新特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」第一弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主人公「ギャバン・インフィニティ」をS.H.Figua