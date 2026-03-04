大ヒットしたディズニーアニメーション映画『アナと雪の女王』でアナの声を演じたクリステン・ベルが、第3弾と第4弾の出演料として6000万ドル（約95億円）を受け取ったとする報道を否定した。【写真】アクター賞を彩ったセレブのシアールックランジェリー風から“抽象画”ドレスまで“出演料6000万ドル”という金額は、昨年11月にThe Wrapが報じたもの。アナの声を担当したクリステンだけでなく、エルサ役のイディナ・メンゼ