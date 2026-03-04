日本テレビが４日、東京・汐留の同局で４月期改編説明会を行い、４月から新音楽番組「夜の音―ＴＯＫＹＯＭＩＤＮＩＧＨＴＭＵＳＩＣ―」がスタートすることを発表した。放送中の「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」（土曜・後１０時）は３月で終了するが、音楽番組のレギュラー番組は継続する。４月７日からスタートする「夜の音―」は、火曜の深夜０時〜同５４分に放送される新音楽番組。ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨がＭＣを務め