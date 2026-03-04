◆オープン戦ＤｅＮＡ３―１中日（４日・横浜）中日はドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）がプロ初先発した。初回に細川が右中間フェンス直撃の先制二塁打を放ったが、ドラ１右腕が４回６安打３失点と苦戦して逆転された。対照的に、５回から登板したドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）は４回１安打無失点の好投。先発ローテーション入りを目指す新戦力に明暗が分かれた。以下は試合後の井上一樹監督の一問一答＊