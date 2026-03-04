日本テレビが４日、東京・汐留の同局で４月期改編説明会を行い、音楽番組「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」（土曜・後１０時）を終了し、４月から同枠で新たな報道番組をスタートすることを発表した。音楽番組「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」は、２４年４月に「歌のトップテン」以来、約３４年ぶりのゴールデン帯（後７時〜１０時）音楽番組として、午後８時枠でスタートした。ＭＣの有働由美子アナウンサーと、俳優・松下洸平がレギュラー出