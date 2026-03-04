巨人は、５月１３日（水）にセーレン・ドームスタジアム（福井県営球場）で開催する広島戦の入場券の一般販売を、３月１４日（土）午前１０時から開始すると発表した。ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ会員などが対象の先行販売は５日正午から順次受け付けとなる。料金などは以下の通り。▽ネット裏ＳＳ７０００円▽ＳＳ席（一塁側・三塁側）６０００円▽ネット裏Ｓ席５５００円▽Ｓ席（一塁側）５０００円▽Ｓ席（三塁