演歌歌手の坂本冬美が４日、東京・タワーレコード新宿で新曲「遠い昔の恋の歌」のリリース記念イベントを行った。１９８７年３月４日にデビューした坂本は、この日から４０年目に突入。２００９年１月に新宿でゲリラライブを行ったが、機材トラブルで無念の中断となり、１７年ぶりの新宿でのインストアイベントとなった。開演前に取材に応じた坂本は、５日に開幕するＷＢＣについて「もうとにかく日本でやってくださっている