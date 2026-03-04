RLOEVOの新曲「Magic」が、4月より放送されるTVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』のエンディング主題歌に決定した。今作アニメはシリーズ累計286万部（漫画、電子含む）を数える同名ヒット小説のアニメ化作品。2026年4月6日より毎週月曜 22:00〜TOKYO MX、24:00〜BS11、サンテレビにて放送が開始される。放送に先駆け、オープニング主題歌およびエンディング主題歌の音源を一部使用したPV第2弾も公開された。◆