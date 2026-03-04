韓国5人組ガールグループ・fromis_9が、2月28日に東京・Zepp Hanedaで開催した公演『2025-26 fromis_9 WORLD TOUR ENCORE [NOW TOMORROW.] IN TOKYO』をもって、昨年8月から韓国、アメリカなど12都市17公演に渡り開催したワールドツアーを完走した。約半年にわたって行われたこのツアーは、グループのデビュー後、初めてのワールドツアー。その締めくくりとなった東京公演2部のオフィシャルレポートが届いた。【ライブ写真多数】