４日、北京の人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、中国は強い関心を持ってイラン情勢を注視しているとして次のように述べた。イランの国家主権と安全、領土保全は尊重されるべきである。中国は、軍事行動を即時停止、緊張事態のさらなるエスカ