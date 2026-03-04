元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が3日、自身のインスタグラムを更新し、桜とともに写る近影ショットを公開した。【写真】「だいぶ、ぽっこりしてきますね〜」久慈暁子の春らしい近影ショット久慈は「Azabudai Hillsでひと足早い春濃いピンクの河津桜が綺麗に咲いていました」とコメントし、華やかな桜と凜とそびえる東京タワーが1枚に収まった、鮮やかな写真を披露している。コメント欄には、久慈の