俳優のイ・ヨウォン、オム・テウン、コ・ヒョンジョンらが出演する韓国時代劇『善徳女王』（全62話）が、5日（後5：59〜）よりBS日テレで放送される。（以降、毎週月〜金 後5：00〜※2話連続放送）【画像】三国統一の夢の実現に…韓国時代劇『善徳女王』相関図同作は朝鮮半島初の女帝、その誕生と波乱に満ちた半生を描くサクセスストーリー。韓国屈指のヒットメーカー『宮廷女官〜チャングムの誓い』のキム・ヨンヒョン脚本＆