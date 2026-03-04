日本テレビは4日、都内の同局で『2026年4月改編説明会』を実施。2月20日をもって2013年から続き、約13年の歴史に幕を下ろした『ニノさん』について言及した。【写真】ラスト放送…集結したニノさんファミリー同局コンテンツ戦略局 総合編成センター部長・大井秀一氏は『ニノさん』について「アットホームな二宮さんを中心としたファミリーの番組だったと持っています。改めて感謝申し上げたいと思っています」と感謝。「レギュ