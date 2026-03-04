日本テレビは4日、都内の同局で『2026年4月改編説明会』を実施。『キントレ』（毎週土曜後1：30）の放送終了を発表した。【写真】下克上なるか…？ラグビー強豪に挑む永瀬廉＆高橋海人同局コンテンツ戦略局 総合編成センター部長・大井秀一氏は、放送終了について「今も多くの視聴者の方にご支持いただけている番組だと思います」としつつ、「前身番組から4年余り続きました。去年の『24時間テレビ』でも活躍していただいた