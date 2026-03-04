日本テレビは4日、都内の同局で『2026年4月改編説明会』を実施。『timeleszファミリア』のプロデューサー・柏原萌人（33）氏が、timeleszへの想いを語った。【写真】売り切れ続出…timeleszオーデション候補生のトレカtimeleszのレギュラー冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）は、4月から毎週日曜日の午後2時から午後3時までに放送枠が移動し、60分に拡大される。初回放送日は4月19日に決定した。番