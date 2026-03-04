◇女子アジア杯1次リーグ第1戦日本2―0台湾（2026年3月4日オーストラリア・パース）2大会ぶりの優勝を狙うFIFAランキング8位の女子日本代表「なでしこジャパン」は1次リーグ初戦で同40位の台湾と対戦し、2―0で勝利して白星発進を決めた。終始敵陣で試合を進め、前半だけで20本以上のシュートを放ちながら、引いて守る相手を攻めあぐねて無得点。嫌な流れを振り払ったのはMF谷川萌々子（Bミュンヘン）の決定力だった